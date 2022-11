Le drapeau de la Tunisie a été hissé mercredi soir 2 novembre 2022 au sommet du podium de la Coupe du monde Enactus qui s’est déroulée à Porto Rico.

L’équipe Enactus ISI a porté ses couleurs très haut et a remporté la 2ème place de la compétition.

Félicitations à nos vice-champions du monde C’est la consécration d’une équipe talentueuse et déterminée, élevée par le soutien exceptionnel et le coaching de l’équipe dirigeante d’Enactus Tunisie et à sa tête Khaoula Khedimy Boussama, un véritable activiste au service de l’entrepreneuriat social.

Au nom du conseil d’administration d’Enactus Tunisie et de tous ses partenaires nous saluons ce résultat exceptionnel en attendant de le célébrer ensemble en Tunisie.