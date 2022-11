85,51%. C’est le taux officiel de l’inflation en Turquie pour le mois d’octobre 2022. Mais certains économistes indépendants assurent que la hausse des prix dans le pays est de 185% sur l’année. Oui, vous avez bien lu, 185%, rapporte lefigaro.fr.

A rappeler que le pays avait enregistré, il y a 25 ans, un autre record, à savoir 85,67%. C’était en 1997.

Mais alors, pourquoi les économistes et autres analystes en Tunisie crient sur tous les toits que le taux d’inflation dans notre pays est l’un des plus élevés au monde ?

Les données officielles publiées jeudi 3 novembre 2022 expliquent que cette inflation est «entretenue par la flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation».

«Jeudi matin, la livre turque restait stable à l’annonce de ces nouveaux chiffres tant la hausse était attendue : la monnaie nationale a déjà perdu plus de 28% face au dollar depuis le 1er janvier, après avoir fondu de 44% en 2021», rapporte le journal français.

La Tuik (le bureau officiel des statistiques) indique que les postes les plus impactés -parce que liés au prix de l’énergie- sont les transports (117% de hausse sur les douze derniers mois), l’alimentation (+99%) et le logement (+85%), «… ce qui rend la vie quotidienne particulièrement difficile pour les Turcs ».

Au vu de ces chiffres, hallucinants il faut le reconnaître, on se demande comment les analystes économiques et financiers tunisiens lisent donc nos chiffres et ceux des autres pays.