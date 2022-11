La cinquième édition du Salon de l’artisanat à Nefta, qui se tient en marge du festival ” Rouhaniyet ” (Du 1er au 4 novembre) vient de démarrer avec la participation d’une trentaine d’exposants venus de Tozeur et d’autres gouvernorat du pays.

Le commissaire régional de l’artisanat à Tozeur, Mohamed Seddiki a indiqué à l’Agence TAP que cet évènement se tient sous l’égide de l’Office National de l’Artisanat (ONT) dans le but de soutenir les artisans pour promouvoir leurs produits, notant la dynamique commerciale créée par cette manifestation dans la ville de Nefta.

Il a souligné que la région participe à cette exposition avec un large éventail de produits et articles artisanaux fabriqués à partir du tissage, des feuilles de palmiers, des herbes médicinales et aromatiques et aliments de terroir.