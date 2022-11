La conférence régionale, organisée à Tunis à l’occasion de célébration de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, examinera les programmes élaborés par les Nations unies et l’UNESCO visant à faire cesser les agressions contre les journalistes et à mettre fin à l’impunité au cours de la prochaine décennie.

C’est ce qu’a indiqué, mercredi 2 novembre 2022 à Tunis, le conseiller pour la communication et l’information au bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Lim Ming Kuok.

Treize pays arabes et nombre de partenaires régionaux participent à cette rencontre qui se tient à Tunis les 2 et 3 novembre à l’initiative de plusieurs organisateurs, dont l’UNESCO, la Fédération internationale des journalistes, le Syndicat national des journalistes tunisiens et Article 19.

Lim Ming Kuok invite les différentes parties prenantes à adhérer au plan d’action des Nations unies et de l’UNESCO proposé pour la prochaine décennie. Ledit plan implique l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux pour élaborer une vision et des mécanismes garantissant la sécurité des journalistes.

Rappelons que l’UNESCO a, depuis 2012, recensé les meurtres de plus de 950 journalistes.

A l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, le 2 novembre, l’UNESCO a renouvelé son appel à “prendre toutes les mesures nécessaires pour que les crimes commis contre les journalistes fassent l’objet d’enquêtes appropriées et que leurs auteurs soient identifiés et condamnés”.

Selon les nouvelles données de l’UNESCO, “le taux d’impunité mondial pour les meurtres de journalistes s’élève à 86%”, lit-on dans un communiqué de presse de l’UNESCO.