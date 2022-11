Le président russe, Vladimir Poutine, a saisi l’occasion du Sommet de la Ligue arabe à Alger, 1er et 2 novembre 2022, pour s’adresser aux participants, en soulignant «… le rôle important que jouent les pays nord-africains et ceux du Moyen-Orient, notamment avec les changements politiques et économiques actuels dans le monde ».

Poutine estime dans son message que « l’avènement d’un monde multipolaire, en termes de relations internationales, doit se fonder sur la base des principes de justice, d’égalité, mais aussi sur le respect des intérêts légitimes de chaque pays ».

Selon lui, les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dont la population est estimée à environ 500 millions de personnes, ont un rôle prépondérant dans la restructuration du monde.

S’adressant de façon indirecte au Maroc et à l’Algérie, Vladimir Poutine dira que « … les problèmes militaires et politiques aux Moyen-Orient et en Afrique du Nord doivent être réglés sur la base d’un strict respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays ».

Mais de façon générale, il cite les crises en Libye, en Syrie, au Yémen, la cause palestinienne. Pour ce faire, il promet la coopération de la Russie en termes de sécurité au niveau régional et mondial…