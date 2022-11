Les Etats et gouvernements des sous-régions de l’Afrique du nord et de l’Afrique de l’Ouest sont appelés à prendre des actions correctives et à mettre en place des politiques publiques pour faire face aux crises multiformes dans la perspective de garantir la sécurité alimentaire et énergétique de ces pays, indiqué la directrice du Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Zuzana Schwidrowski.

Lors du démarrage des travaux de la réunion du groupe d’experts pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest à Marrakech (Maroc), mardi après-midi 1er novembre 2022, elle a ajouté que le continent africain est le plus touché par le changement climatique, bien qu’il ne soit responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre.

Les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest sont fortement affectés par la triple crise planétaire à savoir : la crise de la Covid-19, le conflit Russie-Ukraine et la crise liée au changement climatique.

Schwidrowski évoque la forte corrélation entre paix et sécurité alimentaire dans le monde, mettant l’accent sur l’importance de construire des systèmes résilients en relation avec la sécurité alimentaire, et réduire la pauvreté à travers la promotion de l’emploi.

De son côté, la directrice du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest de la CEA, Ngone Diop, a souligné que ” le monde est unanime pour relever les défis et risques sans précédents occasionnées par les deux récentes crises, en l’occurrence la pandémie du COVID 19, la guerre Ukraine -Russie ainsi que la menace climatique de plus en plus pressante “.

Et de préciser que ces crises ont mis à l’évidence la fragilité et la vulnérabilité des économies des pays de l’Afrique de l’Ouest surtout que ces pays se distinguent par la forte dépendance aux importations de denrées alimentaires, d’énergie et d’intrants agricoles, notant que les défis structurels tels que le changement climatique, la sécurité et l’instabilité politique sont des moteurs de l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.

Nécessité de transformer les crises en opportunités en Afrique du Nord et de l’Ouest

Diop a appelé à la nécessité de transformer les crises en opportunités en Afrique du Nord et de l’Ouest . Pour ce faire, il faut les identifier et les traduire en solutions durables, transformationnelles pour les économies des pays de ces régions, a expliqué la responsable.

Par ailleurs, elle a indiqué que la réunion du groupe d’experts qui a réunit des décideurs politiques, des chercheurs, des experts des Etats membres et des représentants d’institutions internationales de la sécurité alimentaire et énergétique, de la finance, du secteur privé, constitue une opportunité pour approfondir l’analyse croisée des défis auxquels font face les pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, et formuler des solutions concrètes, transformationnelles et durables, dans un monde de crises de grande ampleur.

La réunion d’experts sur le thème ” Résilience aux crises et durabilité du développement en Afrique du Nord et de l’Ouest ” se tient les 1er et 2 novembre 2022, à Marrakech (Maroc), à l’initiative des Bureaux Sous Régionaux de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) pour l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest.

Il s’agit d’une occasion pour sensibiliser les décideurs publics aux enjeux liés la sécurité alimentaire et énergétique, de formuler des recommandations politiques tout en identifiant des actions prioritaires liées à la résolution des multiples crises qui entravent le développement durable, en particulier en Afrique du Nord et de l’Ouest.

La réunion d’experts, vise, à encourager, en outre, l’émission d’obligations vertes en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Elle s’articule autour de 4 sessions, à savoir ” Des systèmes alimentaires et énergétiques résilients en Afrique du Nord et de l’Ouest “, ” Mettre à profit les possibilités offertes par le dividende démographique et le développement des PME, sur fonds d’insécurité alimentaire et énergétique “, ” Les échanges commerciaux pour la création de systèmes alimentaires et énergétiques résilients et durables ” et ” Financement de la transition verte “.