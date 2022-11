Des cours de classe mondiale en Cybersécurité, Intelligence Artificielle, Internet of Things et Data science sont désormais disponibles avec WeCode et CertNexus. Ce partenariat nous permettra de former et certifier nos jeunes et nos collaborateurs sur les compétences les plus demandées sur le marché international.

WeCode Land, l’un des principaux fournisseurs de formations et de certifications IT, annonce l’ajout de nouvelles certifications sur sa plateforme grâce à son partenariat avec CertNexus.

Alors que les entreprises naviguent au sein de la quatrième révolution industrielle, les solutions multi-vendeurs sont la norme pour fournir les meilleurs résultats de leur catégorie, allant de l’expérience client à l’infrastructure informatique. Qu’il s’agisse d’une innovation de grande valeur utilisant une solution IoT ou du maintien d’un accès sécurisé pour protéger les données des clients grâce à des protocoles de sécurité, ce sont les personnes chargées de maintenir et de mettre en œuvre les solutions qui apportent la plus grande valeur et le plus grand risque à une organisation.

Alors que la technologie devient la solution de facto dans tous les secteurs d’activité, la nécessité de normaliser les formations critiques est plus cruciale.

CertNexus s’engage à fournir des programmes de certification qui garantissent que les employés disposent des meilleures compétences pour correspondre aux solutions technologiques critiques de leur organisation.

Les programmes de certification de CertNexus dans les domaines de la cybersécurité, de l’IoT et de l’intelligence artificielle élargissent les connaissances des professionnels de l’informatique et de la sécurité et valident leurs compétences à l’aide de programmes d’études reconnus à l’échelle mondiale et d’examens à enjeux élevés.

Les micro-crédits de CertNexus fournissent aux chefs d’entreprise, aux chefs de projet et au personnel chargé de la conformité, les connaissances nécessaires pour mener des projets et prendre des décisions éclairées. Qu’il s’agisse d’une introduction, d’un approfondissement dans un domaine spécialisé ou d’une formation à la conformité, les micro-crédits sont adaptés aux besoins et permettent de valider des connaissances ciblées.

Des milliards de dollars seront gagnés et perdus dans ces domaines au cours des cinq prochaines années. L’industrie ioT est en passe de devenir une industrie de 450 milliards de dollars, selon Bain and Company. IDC prévoit que les systèmes d’IA feront plus que doubler pour atteindre 79,2 milliards de dollars en 2022 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 38,0 % sur la période 2018-2022, tandis que le coût moyen d’une cyber-attaque sur une entreprise est de 2,4 millions de dollars (Accenture). Pour qu’une organisation réussisse dans cet environnement, la formation et la confirmation des compétences constituent le meilleur investissement vers la croissance.

“Il existe un besoin croissant de sensibiliser et d’éduquer l’ensemble du personnel sur l’augmentation des services informatiques et des menaces de cybersécurité pour toutes les organisations. Nous trouvons que les certifications de CertNexus sont la meilleure solution pour les employés et les entreprises qui cherchent à créer une approche complète et proactive de la formation à la cybersécurité, déclare Wala KASMI (CEO WeCode Land)…

