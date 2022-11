Un appel à candidatures pour les programmes “SAFA” (Soutien et Appui aux Femmes à travers l’entrepreneuriat durable) et “Initiative Tunisie” sera lancé mi-novembre 2022.

Le programme SAFA cible les femmes tunisiennes en milieu rural, désirant créer ou développer leurs propres projets et plus précisément celles dans les régions de Siliana (Arousa et Bouarada) et de Kasserine (Majel Ben Abbes et Laayoun).

Objectif: les soutenir pour qu’elles puissent concrétiser et financer leurs projets.

S’agissant de l'”Initiative Tunisie”, elle déploie un programme d’accompagnement dans les régions de Gafsa, Jendouba, le Kef, Kairouan, Kasserine, Médenine et Sidi Bouzid, lequel vise à améliorer l’insertion économique des femmes en milieu rural, à travers l’entrepreneuriat.

SAFA s’inscrit dans le cadre du projet FAST, financé par l’Agence Française de Développement (AFD), et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations de la Tunisie avec l’assistance technique d’Expertise France.

Il contribue à renforcer et à pérenniser la structuration de l’écosystème de l’entrepreneuriat en Tunisie, par la levée des principaux freins que rencontrent les porteurs de projets et les PME, en l’occurrence les besoins en accompagnement et en mobilisation de financements.

FAST s’attache plus particulièrement à favoriser le développement de l’entrepreneuriat féminin et s’articulera autour de 3 appels à projets : accélération, incubation des femmes entrepreneures en région et relations entre grandes entreprises et start-ups.