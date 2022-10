Septembre 2022 a été le mois de septembre le plus chaud depuis 1950, avec une moyenne générale des températures atteignant les 28,6° C, dépassant la moyenne de référence avec un écart de 2,7° C, selon le bulletin climatologique du mois de septembre 2022, publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures moyennes étaient supérieures aux moyennes de référence dans toutes les régions du pays, durant ce mois. La plupart des régions tunisiennes ont connu une hausse de la température, laquelle a été perceptible durant la période du 3 au 9 septembre, où de nouveaux records de température ont été enregistrés dans certaines régions, notamment pendant le cinquième jour du mois.

En ce qui concerne les précipitations, la plupart des régions ont connu un déficit pluviométrique durant le mois de septembre 2022 de 30 %.

S’agissant des températures maximales, elles ont varié de 29,6° C à Thala à 39,5° C à El Borma et elles étaient supérieures aux moyennes de référence sur toutes les régions avec des écarts compris entre +1,3° C à Djerba et +3,9° C à Kairouan.

La température maximale absolue a atteint 44,5° C à Tataouine le 5 septembre 2022.

Quant à la moyenne générale (27 stations principales), elle a atteint 34,4°C et elle a dépassé la moyenne de référence (31,5° C) avec un écart significatif de +2,9° C.

Les températures minimales moyennes, quant à elles, ont varié entre 17,4° C à Thala et 26,5° C à Médenine et elles étaient toutes au-dessus des moyennes de référence avec des écarts variant de +1,8° C à Tabarka, Nabeul et Monastir à +4,1° C à Médenine.

La température minimale absolue a été enregistrée à Thala (12,3° C le 23 septembre 2022). La moyenne générale de la température minimale était de 22,9°C et elle était aussi supérieure à la moyenne de référence (20,3° C) avec un écart de +2,6° C.