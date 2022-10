Le film tunisien “ASHKAL” de Youssef Chebbi a raflé trois prix, le Grand prix, le prix de la critique et le prix de la meilleure musique au rendez-vous annuel du cinéma méditerranéen, le Festival international du Cinéma Méditerranéen à Montpellier (CineMed, France), qui s’est tenu dans sa 42ème édition du 21 au 29 octobre 2022.

Ainsi, le thriller tunisien vient de remporter l’Antigone d’Or de Montpellier Méditerranée Métropole, le Prix de la Critique BNP Paribas et le Prix JAM de la meilleure musique.

Le film de Youssef Chebbi qui a remporté la semaine dernière le premier prix du festival du film du Bosphore en Turquie, est porté dans le casting par Fatma Oussaifi et Mohamed Grayaâ.

“Ashkal”, premier long-métrage de Youssef Chebbi a figuré parmi une sélection de 9 films de la compétition des longs-métrages de fiction.

La sortie du film, une coproduction tuniso-française de Supernova Films (France), avec Blast Film (Tunisie) et Poetik Film (France) est prévue en France en janvier 2023.

Cette fiction a fait sa première mondiale à la 54ème édition de la Quinzaine des réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes programmé du 17 au 28 mai 2022. Récemment, le film a eu une subvention du fonds saoudien “Red Sea Fund”, financé par la Fondation du Festival international de la mer rouge.

L’histoire se passe “dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l’enquête prend un tour déconcertant” (Synopsis).

Dans la catégorie documentaire, le jury co-présidé par l’ex-star de Manchester United, devenu acteur de cinéma et de théâtre Eric Cantona, et son épouse l’actrice et metteuse en scène Rachida Brakni, a décerné le Prix Ulysse Decipro – Montpellier Méditerranée Métropole au “Gardien des mondes”, de Leïla Chaïbi.

“Gardien des Mondes” de Leïla Chaïbi (1h31′,2021) a été retenu dans la compétition documentaire à laquelle ont été en lice 8 films pour le Prix Ulysse Decipro.

Ce deuxième long-métrage de la réalisatrice, initialement cameraman, est une coproduction entre la Tunisie, la France et le Qatar. Synopsis : Un jour, au pied d’un tombeau, Hassan s’est endormi et n’est jamais reparti du cimetière.

Depuis 40 ans, sur les collines du Jellaz en Tunisie où il a élu domicile, il veille les morts et observe les vivants. En quête d’amour et de liberté, Hassan navigue entre jour et nuit et nous invite à découvrir ses mondes.