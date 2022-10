Une journée de sensibilisation portant sur les formes du travail collectif dans le secteur de l’artisanat a été organisée, samedi au village artisanal à Tozeur, par le commissariat régional de l’artisanat et avec la participation d’artisans de spécialisations différentes.

Le commissaire régional de l’artisanat à Tozeur, Mohamed Seddiki, a indiqué que les artisans peuvent se fédérer sous plusieurs formes, à l’instar des groupements professionnels, les coopératives et les mutuelles, avec pour objectif de promouvoir leurs créations et de surmonter les difficultés liées à la commercialisation et à la participation aux foires et expositions.

Le travail collégial permet également l’amélioration et le développement du produit artisanal, la promotion des compétences de l’artisan, en lui ouvrant la voie devant les privilèges du secteur, notamment au niveau de la promotion et des financements locaux et étrangers, affirme Seddiki.