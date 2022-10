La présidente du comité de pilotage du Forum citoyen international de l’éducation, Iman Jarboui, a annoncé que la troisième édition du forum se tiendra les 4, 5 et 6 novembre 2022 à Hammamet, avec la participation d’environ 170 chercheurs de plusieurs pays.

Lors d’une conférence de presse organisée samedi 29 octobre 2022 dans les locaux du siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), elle a assuré cette troisième édition du forum a pour thème “l’apprenant au cœur du système éducatif et universitaire”. Elle se tient à l’initiative des associations “Ma terre” et du “Forum tunisien pour l’éducation” et sera marquée par la présence de plusieurs participants venant entre autres du Canada, de France, du Congo, de l’Argentine et du Sénégal, mais aussi la participation de nombreuses universités tunisiennes (l’Université de Tunis El Manar, l’Université de Sousse, l’Université de Monastir et l’Université de Sfax).

Elle a souligné que cette rencontre permettra de débattre de la crise de l’enseignement en Tunisie et d’associer la société civile à la recherche de solutions pour améliorer le système éducatif.

Selon les organisateurs, cette rencontre offre l’opportunité aux acteurs socioéconomiques et de la société civile de discuter de l’enseignement, de l’apprentissage des élèves et des étudiants ainsi que des facteurs politiques et socio-économiques qui influencent le système éducatif et universitaire et leurs impacts sur la qualité du système éducatif et sur la réussite des apprenants.

Le prochain Forum permet “d’échanger et de recueillir des informations de qualité, de sensibiliser les participants et le grand public aux problématiques socio-éducatives, de présenter des expériences réalisés sur le terrain, d’accomplir un processus de réflexion collective autour d’une question fondamentale : quelle réforme et quel projet éducatif concret pour la Tunisie ?

Cette question se pose dans un contexte de difficultés, de crise (sanitaire, éducative et sociale) et de défis pour les systèmes éducatifs”.