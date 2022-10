Après son avant-première mondiale à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2022, le long métrage sélectionné officiellement pour représenter la Tunisie aux Oscars 2023 dans la catégorie du meilleur film international, “SOUS LES FIGUES”, d’Erige Sehiri sortira en salles cinéma en Tunisie à partir du 6 novembre 2022.

En lice également dans le cadre de la compétition officielle des Journées cinématographiques de Carthage 2022, ce film du genre comédie dramatique est une co-production Tunisie – France – Suisse – Allemagne – Qatar.

Erige Sehiri est une réalisatrice et productrice franco-tunisienne. Avec sa société de production, HENIA, elle développe des documentaires d’auteur, récompensés notamment à Visions du Réel, l’IDFA, Cinémed…

En 2018, son premier long-métrage documentaire, “LA VOIE NORMALE”, est resté à l’affiche durant six semaines dans les cinémas tunisiens.

En 2021, elle écrit, tourne et produit son premier long-métrage de fiction, “SOUS LES FIGUES”, et remporte plusieurs prix de post-production à la Mostra de Venise (Final Cut in Venice). Elle est ensuite sélectionnée pour la 54e Quinzaine des Réalisateurs à Cannes 2022.