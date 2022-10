Avec un auto-financement de plus de 30 millions de dinars, l’artiste Fadhel Jaziri a achevé les travaux de son projet culturel et artistique pilote baptisé “Centre des Arts Jerba” qui sera inauguré officiellement le 10 novembre 2022, c’est-à-dire quelques jours avant a tenue du Sommet de la Francophonie, les 19 et 20 novembre 2022.

Lors d’une conférence de presse organisée mercredi à la Cité de la culture Chedly Klibi, il a dévoilé tous les détails sur les composantes et la mission de ce centre qui a-t-il indiqué sera un espace libre ouvert pour toutes les expressions artistiques et culturelles.

Imaginé et produit par Jaziri, le Centre prend enfin forme pour doter le sud-est de l’île d’un édifice à vocation artistique et culturelle, entre Guellala et Sedouikech, où il est niché.

Avec son théâtre de plein air de 3 000 places tourné vers la mer et ses espaces couverts de 7 000 m2, ce nouveau joyau est destiné à donner à voir des spectacles de musique, danse, théâtre, du cinéma, des expositions… et à organiser et accueillir des rencontres en matière de sciences exactes, humaines et sociales. Il a pour but de proposer une offre artistique nouvelle, avec une programmation festive et contemporaine qui met en lumière la dynamique créative actuelle.

L’inauguration, le 10 novembre 2022, englobera une exposition inédite de cent œuvres grand format de Tahar M’guedmini.

S’agissant de la première exposition de l’artiste natif de l’ile, et l’un des artistes tunisiens les plus réputés, dont les travaux ont acquis une audience internationale et figurent notamment dans les collections du British Museum, de la Ville de Zurich et du Musée d’Art moderne de Tunis.

Le vernissage de l’exposition qui se poursuit jusqu’au 31 mars 2023 aura lieu à la galerie d’exposition “Terra Bella”, comme premier événement d’inauguration du Centre des Arts Jerba.

Voué à la création artistique, le Centre est composé également d’espaces nécessaires à ses activités : loges d’artistes, costumerie, locaux administratifs, locaux techniques et de stockage et des unités de menuiserie et de métallerie.

Une salle de répétition de près de 1 000 m22 en double hauteur, une salle d’enregistrement, une salle de danse et une salle de théâtre… ainsi que des lieux de résidence pour les artistes, sous forme de lofts.

Doté d’une architecture moderne et épurée, qui conjugue les méthodes de construction traditionnelles aux aspects techniques nouveaux, le centre des Arts Jerba s’insère dans le paysage existant en limite du domaine public maritime, tout en conservant l’authenticité du lieu qu’il occupe et de ses alentours.

Dans un souci de consolidation des acquis écologiques, notamment botaniques et zoologiques de la zone humide protégée RAMSAR sur laquelle il est implanté, le projet intègre un programme de plantation dense de différentes essences déjà présentes et de création de mouvements de terre (tabia) suivant les techniques ancestrales des exploitants agricoles locaux.

Parlant du programme d’activités, Fadhel Jaziri a fait savoir que dans le cadre de l’étroite collaboration entre les secteurs public et privé dans le domaine culturel, des accords de coopération et de partenariat ont été signés avec notamment la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), Beit al-Hikma, le théâtre national tunisien (TNT) et le théâtre de l’opéra pour l’organisation d’événements conjoints susceptibles de renforcer les échanges entre les différentes parties d’une part et de dynamiser le secteur en général.

Parmi les axes d’intérêt figure le théâtre. Sur ce point, le Centre des Arts de Jerba entend se mobiliser afin de participer aux efforts de développement du quatrième art en mettant en place une stratégie aspirant à promouvoir la pensée théâtrale dans le domaine. Le Centre des Arts Jerba projette de publier annuellement deux ouvrages qui s’inscriront dans le cadre de diverses collections constituées à cet effet.

Le Centre compte lancer une revue spécialisée dans les affaires théâtrales. Elle portera comme titre ( encore provisoire ) ” Nouveaux Horizons “. Elle sera essentiellement consacrée à la critique, à la réflexion et à toutes les formes de la pensée théâtrale, sans oublier de s’ouvrir aux mouvements de création de nouvelles œuvres importantes en vue de rendre compte de ce qui se crée de neuf aussi bien chez nous que dans le monde.

Toujours dans le domaine de ses activités théâtrales, le Centre des Arts Jerba projette d’organiser des Rencontres Théâtrales Internationales. Elles se tiendront à Jerba deux fois par an, durant plusieurs jours, sous forme de séminaires. Ce seront des conférences- débats où les exposés ne primeront pas sur les discussions, avec des artistes venant du monde entier, invités des cinq continents, autour des grandes questions actuelles qui agitent la conscience de la création théâtrale contemporaine.