L’Observatoire national de la migration et la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis ont signé, mercredi 26 octobre 2022 un accord de partenariat visant la mise en œuvre de programmes de coopération et de partenariat dans les domaines de la recherche scientifique, de la documentation et de la publication, outre le renforcement des connaissances théoriques et la formation.

Il a pour objectif de consolider les travaux de recherche sur les thèmes scientifiques relatifs à la migration et de présenter aux migrants et demandeurs d’asile toutes les informations juridiques concernant cette question.

Cet accord a été signé par la directrice générale de l’observatoire national de la migration Ahlem Hammami et la doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Neila Chaabene.