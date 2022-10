Il est porté à la connaissance du Public et des Intermédiaires en Bourse ce qui suit :

1- L’opération d’Offre Publique d’Achat Simplifiée sur les actions de la Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis -SNMVT-MONOPRIX au prix unitaire de 5,500 dinars, ouverte du vendredi 23 septembre 2022 au lundi 24 octobre 2022, a été clôturée à cette dernière date.

Par cette opération, la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA, agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS vise l’acquisition de 3 903 348 actions SNMVT représentant 19,55% du capital de la société.

Il est rappelé qu’à la date d’ouverture, la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS détenait 16 066 024 actions SNMVT, représentant 80,45% du capital de la société MONOPRIX.

2- Durant la période de l’Offre, la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA a acquis en Bourse 598 259 actions SNMVT et détient ainsi directement et de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS 16 664 283 actions, représentant 83,45% du capital de la société.