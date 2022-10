Mohamed Ennaceur, ancien président de la République par intérim, a souligné que la Tunisie a besoin, en cette étape de son histoire, de dialogue entre toutes les parties pour résoudre tous les différends et sortir de la crise.

Dans une déclaration, mardi 25 octobre 2022, en marge de sa participation à une rencontre organisée par l’Institut supérieur de l’histoire de la Tunisie contemporaine, Ennaceur a mis l’accent sur la solidarité nationale et la nécessité de se tenir loin des intérêts personnels étriqués.

Dans ce sens, Mohamed Ennaceur, également ancien président du Parlement et ancien ministre, appelle dirigeants, partis politiques et autres personnes occupant un poste de responsabilité à placer l’intérêt de la patrie et de la collectivité nationale au-dessus de toute autre considération.

Pour sa part, l’ancien président de la République par intérim lui aussi, Foued Mebazaa, a lui aussi insisté sur le dialogue comme seul moyen de surmonter les désaccords en Tunisie, rappelant le dialogue national qui avait abouti à la formation du gouvernement Mehdi Jomaa en 2014 et permis une sortie de crise.

Mebazaa invite toutes les parties à s’asseoir à la même table et à se concerter sur toutes les questions qui intéressent les Tunisiens, dont l’éducation.