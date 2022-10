L’Institut supérieur des études technologiques en communication de Tunis (ISET’COM) s’est doté d’un Centre d’excellence en cybersécurité en faveur d’un financement de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis.

Inauguré mardi 25 octobre 2022, ce centre vise à former et développer les capacités et les compétences des étudiants, professeurs, chercheurs et professionnels des secteurs public et privé dans le domaine de la cybersécurité.

Doté d’équipements et de solutions dans le domaine de la sécurité des systèmes et des réseaux, le centre favorisera également l’obtention de certificats reconnus à l’échelle internationale dans ce domaine, indique le ministère des Technologies de communication.

Pour le chef de cabinet du ministère des Technologies de communication, Kamel Saadaoui, le centre en question permettra le développement de programmes de formation académique et professionnelle dans les secteurs public et privé dans le domaine de la cybersécurité conformément à la stratégie de son département en termes de réhabilitation et de développement des compétences.

De son côté, la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, Natasha Franceschi, a exprimé la disposition de son pays à soutenir et développer davantage des programmes de coopération entre les deux pays dans le domaine de la transformation digitale et de la cybersécurité.