Le chef de service de chirurgie carcinologique à l’institut Salah Azaiz, le docteur Khaled Rahal, a appelé, mardi 25 octobre 2022, à éviter les facteurs susceptibles d’accroître l’apparition du cancer du sein, notamment l’obésité, la consommation des aliments industriels, l’alcool et le tabac.

Lors d’une rencontre axée sur le parcours du malade, depuis le diagnostic jusqu’au traitement, organisée par l’Association tunisienne d’assistance aux malades du cancer du sein et l’institut français, dans le cadre de la célébration de l’octobre rose, mardi 25 octobre 2022, que l’auto-examen du sein est l’un des mécanismes permettant d’éviter à la femme les répercussions d’un cancer du sein découvert à un stade avancé et renforce ses chances de guérison.

Dr Rahal appelle à ce propos à l’impératif de contacter un médecin en cas de détection de toute transformation ou anomalie visible au niveau du sein. Il a également recommandé aux jeunes filles dont la maladie du cancer du sein a été déjà détectée chez un membre de leur famille, d’effectuer un examen périodique dès l’âge de la puberté, de veiller à subir un examen clinique tout les 6 mois à partir de l’âge de 20 ans, et une mammographie chaque année à partir de l’âge de 30 ans.

Le dr Rahal a, par la même occasion, rappelé que le cancer du sein, qui figure parmi les cancers les plus répandus chez les femmes à raison de 30pc, se propage d’une façon accélérée au fil des années. En Tunisie entre 3800 et 4000 nouveaux cas par an sont détectés, a noté le Dr Rahal estimant que ce chiffre atteindra 6 mille cas en 2023.