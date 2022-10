programmation culturelle et artistique assez diversifiée

La ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, s’est informée, lors d’une séance de travail organisée, de l’état d’avancement des préparatifs du programme culturel du 18ème Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Djerba.

La séance de travail a été une occasion pour toutes les parties concernées de présenter les dispositions techniques, logistiques et techniques pour la préparation de cet événement important que l’île de Djerba va accueillir les 19 et 20 novembre 2022.

L’accent a été mis sur les contenus artistiques et créatifs qui marqueront les événements parallèles du Sommet, et qui visent à mettre en avant la richesse du patrimoine et de l’histoire du pays hôte. Elle a dans ce contexte souligné de suivre les diverses étapes de transfert des pièces et de transport des œuvres d’art de la capitale vers les différents lieux d’exposition à Djerba et de veiller à assurer leur sécurité en parfaire coordination avec les experts de l’INP (Institut national du patrimoine) en collaboration avec les différents ministère concernés.

Dans ce sens, le ministère des Affaires culturelles va réserver une programmation culturelle et artistique assez diversifiée à travers les activités qui seront accueillies par le Village de la Francophonie, notamment des expositions spécialisées dans la calligraphie, l’art moderne et contemporain, des livres, des spectacles musicaux, des performances…

Les activités programmées coïncident avec une série d’événements dont les Journées Culturelles Ulysse à Houmet Souk, les Journées Culturelles de Djerba, ainsi que l’organisation du Festival Farhat Yamoun à Houmet Souk et du Festival équestre à Midoun.