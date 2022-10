L’organisation Doc House vient de lancer l’ouverture de l’appel à candidature pour l’atelier “Point d’impact” pour l’initiation à la création d’impact à travers le film documentaire et a annoncé que la date limite de soumission est fixée pour le 12 novembre 2022.

Cet atelier intersectionnel cible les différents acteurs impliqués dans la planification et la mise en œuvre de campagnes d’impact autour du documentaire, à savoir les documentaristes, les producteurs, les distributeurs, les professionnels des médias, les responsables de l’Etat chargés de la relation avec la société civile et ses composantes, y compris les associations et les militants.

L’atelier qui se déroulera du 08 au 10 décembre 2022 à Tunis portera sur la création d’impact à travers le film documentaire, les stratégies de création d’impact et ses enjeux, le rôle des médias et de la société civile dans la création d’impact du film documentaire, le soutien et le financement des campagnes d’impact pour le film documentaire et le rôle des campagnes d’impact dans le contexte tunisien.

L’atelier Point d’impact est un projet de Doc House, organisation indépendante à but non lucratif qui a été fondée en 2018 par un collectif d’artistes et d’opérateurs culturels en vue de promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au Documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.