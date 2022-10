Le transfert de technologie du vaccin MR – pour «measles and rubella» – est soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates en collaboration avec Batavia Biosciences et le groupe Univercells.

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) annonce, lundi 24 octobre 2022, le lancement d’un nouveau programme visant à faire progresser le développement d’un vaccin contre la rougeole et la rubéole et qui sera fabriqué au Sénégal.

Les subsides de la Fondation Bill & Melinda Gates permettront le déploiement du processus de production intensifié Hip-Vax de Batavia Biosciences pour le matériel GMP contre la rougeole et la rubéole et la plateforme technologique NevoLine d’Univercells pour accélérer la fabrication et l’accès abordable aux vaccins essentiels et épidémiques en Afrique.

L’IPD produira le vaccin pour les campagnes de vaccination systématiques essentielles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et pour les campagnes de flambées épidémiques et de rattrapage.

La production sera transférée à l’installation ultramoderne de MADIBA, un centre régional de fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d’autres épidémies pouvant produire jusqu’à 300 millions de doses destinées à être utilisées en Afrique.

Le Dr Amadou Alpha Sall, PDG de l’IPD, a déclaré : « En fabriquant des vaccins et des diagnostics abordables contre la rougeole et la rubéole en Afrique, la région fera un pas de plus vers un paysage de fabrication diversifié pour la préparation aux épidémies et l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement en vaccins essentiels pour la vaccination de routine. Cela aidera les pays de la région à renforcer leur autonomie et à fournir à chaque enfant les vaccins qui lui sauveront la vie ».

Pour sa part, le Dr Christopher Yallop, COO de Batavia Biosciences, dira : « Nous sommes privilégiés de pouvoir travailler avec l’Institut Pasteur de Dakar et la Fondation Bill & Melinda Gates pour faire progresser cette technologie vaccinale innovante avec un partenaire de fabrication clé. Notre technologie de processus de fabrication HIP-Vax, développée sur la plateforme NevoLine, est conçue pour fournir des vaccins à haut rendement et à très faible coût, augmentant ainsi l’abordabilité et la disponibilité ».

José Castillo, co-fondateur d’Univercells, a commenté : «Nous sommes honorés de nous associer à l’Institut Pasteur de Dakar et à Batavia Biosciences, et de participer à cette initiative historique qui augmentera l’accès aux vaccins contre la rougeole et la rubéole sur le continent africain et dans le monde entier. Soutenir et favoriser l’autonomie de biofabrication est au cœur de la mission d’Univercells, et nous sommes ravis que notre technologie contribue à progresser vers l’autonomie régionale. Savoir que notre plateforme de fabrication de vaccins révolutionnaire, la plateforme NevoLine, initialement financée par la Fondation Bill & Melinda Gates en 2016, va maintenant aider à accélérer la fabrication de vaccins en Afrique, est très enthousiasmant».

À propos de l’IPD

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) est une fondation privée sénégalaise d’intérêt public dont la mission est de faire progresser la santé publique et le bien-être en Afrique en menant des recherches, en fournissant des formations, en partageant des connaissances scientifiques et en faisant progresser la biotechnologie.

Depuis sa fondation en 1896, l’IPD est à l’avant-garde de la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique de l’Ouest. L’IPD est l’un des quatre fabricants préqualifiés de l’OMS pour fournir un vaccin contre la fièvre jaune aux agences des Nations unies.

À propos d’Univercells

Univercells est une entreprise mondiale dont la mission est de rendre les médicaments biologiques accessibles à tous. Grâce à notre expertise combinée en matière de mise à l’échelle, de production et de biotraitement, Univercells trouve des moyens nouveaux et durables d’élargir l’accès aux médicaments de pointe. Nos filiales déploient des innovations dans les domaines de l’infrastructure, de la fabrication de substances médicamenteuses, de la fabrication d’équipements, de la conception d’équipements, de la formation et des services de santé sur le terrain pour réduire les coûts, diminuer l’empreinte de la fabrication et répondre aux besoins de l’ensemble de la chaîne de valeur de la santé.

Pour en savoir plus, www.univercells.com

À propos de Batavia Biosciences

Batavia Biosciences contribue de manière significative à soulager les souffrances humaines liées aux maladies infectieuses et au cancer en tirant parti de ses technologies innovantes et de son savoir-faire approfondi à toutes les étapes de la trajectoire de développement, de la transition vers les études cliniques précoces à la navigation dans le développement clinique avancé et à l’entrée dans la fabrication commerciale à une vitesse plus élevée, à des coûts réduits et avec un succès accru.

La société exploite des installations de développement et de fabrication de pointe en Europe et aux États-Unis et, en tant que membre de la famille CJ CheilJedang, construit une position forte dans la santé mondiale avec ses partenaires stratégiques dans le monde entier. Pour plus d’informations.