Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées organise, du 1er au 7 novembre prochain, à l’occasion de la clôture de ” l’octobre rose ” et du démarrage de la “semaine mondiale de l’allaitement naturel”, une journée d’étude afin de sensibiliser à l’importance de l’allaitement naturel et son rôle dans la protection des mères et des enfants à la fois, lit-on dans un communiqué du ministère.

Au cours d’une rencontre avec la présidente de l’Association ” Hanan ” pour la promotion de l’allaitement naturel, Zahra Marrakchi, la ministre de la Femme, Amel Belhadj Moussa, a souligné la nécessité de cibler l’aspect préventif de l’allaitement maternel dans le plan de sensibilisation et de mettre en place des supports de communication tels que des spots et un guide destiné aux mères pour mieux faire connaître ses bienfaits sur la santé de la mère et de l’enfant.

De son côté, Zahra Marrakchi a présenté les activités qui seront organisées à l’occasion de la Semaine mondiale de l’allaitement naturel, dont notamment la préparation d’un congrès scientifique et des campagnes de sensibilisation qui auront pour thème: “Promouvoir l’allaitement : nous informons et nous soutenons”, en plus de l’organisation d’un marathon sportif afin de favoriser la communication et la sensibilisation aux bienfaits de l’allaitement.

Le ministère de la Famille souligne que les statistiques ont démontré que le taux d’allaitement en Tunisie était de 13,5% ces 6 derniers mois, ajoutant que ce taux est faible par rapport aux expériences arabe, maghrébine et internationale.