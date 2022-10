La Tunisie a appelé, dimanche 23 octobre 2022, au renforcement de la solidarité internationale à travers la mise en place d’une “coopération multilatérale plus solide, plus cohérent et plus efficace”.

” La coopération multilatérale sous l’égide des Nations unies n’est pas un choix, mais plutôt une obligation pour relever les défis actuels et réaliser les objectifs du développement 2030 “, a souligné, lundi, le ministère tunisien des Affaires étrangères, à l’occasion de la commémoration de la “Journée des Nations unies”, le 24 octobre de chaque année.

Pour la Tunisie, la mise en œuvre des piliers de l’action des Nations Unies, à savoir le développement durable, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l’Homme, nécessite des efforts concertés pour renforcer la solidarité internationale, en mettant en place une coopération multilatérale plus solide, plus cohérent et plus efficace, répondant aux besoins de tous les peuples et à leurs aspirations”.

La Tunisie a réitéré son “plein attachement aux principes et valeurs universels énoncés dans la charte fondatrice des Nations unies, qui représentent une norme commune pour les relations entre les Etats et les peuples”.

“Notre pays continuera à appuyer les efforts de l’organisation onusienne et à renforcer son rôle dans le traitement des problèmes communs, afin de répondre efficacement aux défis internationaux actuels et de réaliser les objectifs de développement à l’horizon 2030”, souligne encore le communiqué du ministère des Affaires étrangères.