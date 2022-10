Le nombre des postes d’emploi dans le secteur privé a enregistré une hausse moyenne annuelle de près de 1,8% entre 2005 et 2021. C’est ce qu’indique l’Institut national de la statistique (INS), précisant qu’il s’agit de 1,087 million emplois en 2021 contre 830 000 en 2005.

Malgré cette hausse enregistrée, le nombre des postes d’emploi dans le secteur privé a connu une baisse en 2020 à raison de plus de 68 000 emplois, comparativement à l’année 2019. Cette baisse s’explique par la survenue de la pandémie Covid-19 en 2020, obligeant les autorités tunisiennes à imposer un confinement total provoquant un arrêt des activités de plusieurs sociétés.

37% des emplois dans le secteur privé sont fournis par des entreprises totalement exportatrices, selon l’INS.

Quant au nombre nombre d’entreprises privées, il a évolué durant la même période (2005/2021) de 478 000 à 828 000 entreprises, ce qui constitue une hausse de 73%.

Plus de 400 000 entreprises, soit 48% de l’ensemble des sociétés, sont installées dans les gouvernorats du nord-est (Tunis, Ariana, Ben Arous, La Manouba, Nabeul et Bizerte), contre 30 000 dans le sud-ouest et 58 000 sociétés dans les régions du centre, selon l’INS.