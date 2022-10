Le film tunisien candidat aux 95èmes Academy Awards “Oscars 2023”, dans la catégorie “International Feature Film” et sacré dernièrement “Bayard d’Or” du Meilleur film au Festival International du Film Francophone de Namur de l’année 2022, “Sous les figues” (Under the Fig Trees) d’Erige Sehiri marquera sa présence au Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt (FCAPA, France) qui se tiendra dans sa 20ème édition du 9 au 15 novembre 2022, tablant comme chaque année, sur l’affluence de plus de 5 000 spectateurs venant de toute la Région Sud.

Dix-huit (18) pays, dont la Tunisie, sont représentés avec au moins six grands traits qui caractérisent la programmation de cette édition : une large représentativité du continent. Du Nord au Sud en passant par le Centre, l’Est et l’Ouest, aucune région d’Afrique n’est épargnée, avec un panorama sociologique et culturel plus ample et plus diversifié. Les films ont été choisis selon un niveau d’élaboration artistique exceptionnel, qu’expliquent notamment la présence de la quasi-totalité des films dans les plus grands festivals du monde, et le nombre de prix et récompenses qu’ils ont récoltés.

Dans la catégorie court métrage figure la courte fiction “Angle mort” de Lotfi Achour (2021, 13’).

Dans le cadre des projections extérieures sont programmés les films “INSURRECTION” en présence du réalisateur Jilani Saadi et “AND THERE WAS LIGHT” en présence de la réalisatrice Yosra Sanhaji.

Pour cette 20ème édition du festival, le programme comporte en tout 11 fictions, 7 documentaires, 10 courts métrages, 35 projections publiques, 15 projections

scolaires et 6 projections itinérantes.