Le jeune artiste et cinéaste tunisien, Trabelsi Marwen, a annoncé la sélection officielle de son film “L’Homme qui est devenu musée ” dans deux nouvelles manifestations cinématographiques d’envergure sur le continent africain.

Le premier est le festival international aux écrans de Tombouctou au Mali qui se déroulera du 18 au 20 novembre 2022, alors que le deuxième est à l’Ekurhuleni International Film Festival d’Afrique du Sud, prévu du 24 au 26 novembre 2022.

Il est à rappeler que ce long métrage a participé à 14 festivals internationaux et il a remporté 6 prix internationaux: 3 prix au festival international du film documentaire de Khouribga au Maroc, (meilleure réalisation, prix de la critique et le prix de la chambre du film documentaire marocain), le prix du meilleur film documentaire au Festival du Mena Film Festival à Rotterdam en Hollande 2020, le prix du meilleur long documentaire au festival international du film d’art d’Agadir 2021 et dernièrement “Ecran noir” du meilleur documentaire international au festival des écrans noirs du Cameroun 2022.

L’aventure de ce film continue encore avec deux participations au mois de novembre 2022 au Maroc à Zagora film festival du 25 au 27 de ce mois, et en Algérie du 23 au 26 novembre.

Ce premier documentaire réalisé par Marwen Trabelsi en 2019 revient sur la vie de feu Aly Issa, un peintre tunisien solitaire, anarchiste, plasticien multidisciplinaire. Maigre et de petite taille, il cache ses yeux derrière des lunettes de vue et s’appuie sur sa canne en bois rouge pour pouvoir équilibrer sa marche. Il porte souvent des costumes confectionnés par ses propres soins, Aly Issa passe ses journées, à peindre des portrait, des paysages, à récupérer des objets, glanés un peu partout, pour les inclure dans ses installations.

Il regarde parfois ses vieilles bobines super 8 et des diapositifs qu’il veut restaurer.

Dans sa noble solitude, il s’entoure d’animaux domestiques : une poule et un coq sont installés dans son jardin, un chat casanier et un chien vivent avec lui, comme pour adoucir son isolement. Aly Issa partage ses repas avec eux, il leur parle, il se confie à eux.