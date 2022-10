Deux ouvrages sur le Professeur Amor Chadli et les Instituts Pasteur au Maghreb seront au centre d’un hommage, en novembre prochain, à cet éminent scientifique de la Tunisie post-indépendance.

Cet hommage sera organisé par l’Yamen Manaï, Sophie Bessis et Fawzia Zouari (IPT) et l’Institut de recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) en reconnaissance à l’oeuvre du Pr. Amor Chadli qui fut le premier directeur tunisien de l’IPT. Et ce de 1963 à 1988.

Ce rendez-vous qu’abritera le grand amphithéâtre de l’IPT est prévu le 8 novembre coïncidant avec le jour du décès, il y a trois ans, du Pr. Amor Chadli (14 mai 1925 – 8 novembre 2019).

En première partie de l’événement, la parole sera donnée à son biographe, le Dr. Benoît Gaumer, à ses proches et à son entourage. La deuxième partie sera consacrée à un échange autour de l’Histoire orale des Instituts Pasteur du Maghreb, animée par Pr. Anne-Marie Moulin et Pr. Kmar Bendana.

Fondateur, doyen et professeur à la Faculté de Médecine de Tunis, médecin personnel du président Habib Bourguiba, le Pr. Amor Chadli était aussi penseur et écrivain d’ouvrages scientifiques. Il sera au centre d’un ouvrage qui s’intitule ” La biographie d’Amor Chadli “, écrit par le Dr. Benoît Gaumer, médecin et historien franco-canadien. Cet opus de 265 pages est paru en 2022 aux éditions du Centre de Publication Universitaire (Campus Universitaire La Manouba).

” Benoît Gaumer dresse un tableau permettant de cerner dans sa globalité la personnalité d’Amor Chadli à travers les nombreuses fonctions qu’il a exercées et les multiples activités qu’il a menées de front, tout au long de son parcours “, lit-on dans la présentation de l’ouvrage publiée sur le site du Centre de Publication Universitaire.

” Histoire Orale des Instituts Pasteur: Parler de science au Maghreb ” est un ouvrage collectif de 300 pages publié fin août 2022 aux éditions IRMC/Nirvana, qui a bénéficié du concours du CNRS et de l’Institut Pasteur de Tunis.

” L’Institut Pasteur, au centre de Tunis, est lié par le public à la médecine et au vaccin contre la rage. En 2012, des témoins de deux générations s’y sont réunis avec des historiens pour discuter le passé et construire l’avenir, à propos des Instituts Pasteur d’Algérie, du Maroc et de Tunisie. “, lit-on dans le résumé qui présente un ” récit plus critique et plus drôle que l’histoire officielle, et richement illustré “.

A travers cet opus, ” le lecteur est admis dans l’intimité des laboratoires où les communautés scientifiques du Maghreb s’activent au sein de la compétition mondiale. ”

” Histoire Orale des Instituts Pasteur. Parler de science au Maghreb ” a été réalisé sous la direction d’Anne-Marie Moulin, Anne Marie Moulin est philosophe et médecin au laboratoire SPHERE du CNRS (Sciences Philosophie Histoire).

Plusieurs spécialistes tunisiens et étrangers ont apporté leurs contributions dans cet ouvrage, à l’instar de Hechmi Louzir, Pierre-Noël Denieuil et Valéry Freland et bien d’autres.

Le professeur Amor Chadli, doyen fondateur de la première Faculté de Médecine de Tunisie, a dirigé l’Institut Pasteur de Tunis de 1963 à 1988. Son successeur, le Pr. Koussay Dellagi, avait dirigé l’Institut de 1988 à 2005, suivi du Pr Abdeladhim Ben Abdeladhim, de 2005 à 2007. Le professeur Hechmi Louzir est à la direction de l’IPT depuis juillet 2007.

L’Institut Pasteur de Tunis est ” un établissement de Recherche Scientifique d’après les méthodes Pasteuriennes” qui effectue ” toutes les enquêtes, missions, analyses ou recherches scientifiques intéressant soit la santé publique humaine ou animale, soit le développement économique de la Tunisie”.

L’IPT a plusieurs accords de coopération scientifiques avec des Institutions Scientifiques étrangères en particulier avec l’Institut Pasteur de Paris. Il est membre du Réseau International des Instituts Pasteur.

Sa création remonte à l’époque du protectorat français (12 mai 1881 – 20 mars 1956), quand, ” en 1893, Louis Pasteur chargea son neveu, Adrien Loir, de l’installation d’un centre de vaccination à Tunis. C’est ainsi que, après celui de Paris et de Saïgon, fut créé par un décret beylical l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) “, peut-on lire sur le site de l’Institut.

” En 1902, Adrien Loir a été remplacé par Charles Nicolle dont la première tâche fut la construction de l’Institut dans son emplacement actuel. De 1903 à 1936, date de sa mort, Charles Nicolle dirigea l’IPT, il y fit des découvertes majeures dans les domaines de la santé humaine et animale qui lui valurent le Prix Nobel de Médecine de 1928, et à l’IPT un renom international incontesté “.

” Charles Nicolle fut également le fondateur des Archives de l’Institut Pasteur de Tunis, en 1906. Une revue que l’IPT continue de publier jusqu’à aujourd’hui “.