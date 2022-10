AMEN BANK, a enregistré à fin septembre une nette amélioration de son coefficient d’exploitation de 65 points de base et une augmentation de son Produit Net Bancaire (PNB) de 8,3%.

Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 6 068,2 millions de dinars à fin septembre 2021 à 6 657,9 millions de dinars à fin septembre 2022, enregistrant ainsi une progression de 589,7 millions de dinars ou 9,7%.

Les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à fin septembre 2022 à 7026,4 millions de dinars, soit une progression de 872,4 millions de dinars ou 14,2% par rapport au 30 septembre 2021.

Les ressources longues, provenant des emprunts et ressources spéciales, ont atteint 853,7 millions de dinars enregistrant ainsi une baisse de 7,9% par rapport au 30 septembre 2021.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 74,1 millions de dinars ou 11,4% par rapport à fin septembre 2021.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 46 millions de dinars ou 14,9% par rapport à fin septembre 2021.

Le Produit Net Bancaire a atteint 368,4 millions de dinars à fin septembre 2022 contre 340,3 millions de dinars pour la même période de 2021, soit une hausse de 8,3%.

Le coefficient d’exploitation a atteint 39,74% à fin septembre 2022 contre 40,39% pour la même période de 2021, soit une amélioration de 65 points de base.

Pack Watani Plus :

AMEN BANK offre aux Tunisiens Résidant à l’Etranger, un ensemble de produits et de services adaptés à leurs besoins à un tarif global attractif.

En effet le Pack Watani Plus, sous ses deux variantes nationale et internationale, permet aux TRE de bénéficier des avantages suivants :

La possibilité d’ouvrir le Pack Watani Plus National en ligne, grâce à Amen First BANK, la 1ère banque 100% en ligne en Tunisie,

Une rémunération intéressante lors de l’ouverture d’un compte en dinars ou un compte en devises ;

Des cartes bancaires nationales et internationales, pour effectuer librement les payements de biens et services et les retraits d’espèces, que ce soit en Tunisie ou à l’étranger,

Un accès à la Banque Digitale avec @mennet et Amen Mobile, pour permettre de suivre et de gérer les comptes à distance sur PC, tablette ou sur smartphone (IOS ou Androïd),

Une bonification du taux de change pour toute cession de devises contre dinars ;

La gratuité des virements reçus de l’étranger,

Des conditions avantageuses de financement, des formalités simplifiées, avec un délai de réponse de 48h,

Un chargé clientèle dédié, mis à la disposition des TRE, afin de leur fournir un conseil personnalisé et un traitement privilégié.

Programme NEXT :

AMEN BANK a mis en place une nouvelle version de la segmentation de son portefeuille clients et ce, dans l’optique d’une meilleure connaissance client permettant de fidéliser la clientèle et développer nos parts de marché. Elle a également lancé un programme de formation certifiante, destiné dans un premier temps aux chargés de Clientèle et assuré au sein de l’académie d’Amen Bank. Le pilotage par les KPI (Key Performance Indicators) a

également été étendu à plusieurs structures de la Banque et à différents niveaux de management. Amen Bank a aussi entamé le projet « Optimisation de l’expérience Client et de l’excellence opérationnelle » en priorisant 4 parcours clients, aussi bien Retail que Corporate.