L’entreprise hollandaise spécialisée dans la production de tomates destinées à l’exportation “Desert Joy – Joie El Hicha” compte allouer 200 millions d’euros (environ 647 millions de dinars) afin d’étendre ses activités à Gabès, région où elle est implantée.

Ces investissements devraient générer 4 000 postes d’emploi et développer une capacité de production de 36 000 tonnes de tomates qui seront exportées vers l’Europe, selon le PDG de l’entreprise, Kees Van Veen, et son associé tunisien Néjib Zarrouk, lors d’une séance de travail tenue avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied à Tunis.

Le projet d’extension prévoit la création d’une station de dessalement de l’eau de mer destinée à l’irrigation et d’autres stations d’énergie solaire et de recyclage des eaux usées, expliquent les responsables de l’entreprise.

Pour sa part, le ministre de l’Economie souligne que son département est disposé à apporter le soutien nécessaire à l’entreprise hollandaise qui est présente en Tunisie depuis 2012, ajoutant que les conditions favorables seront garanties afin qu’elle puisse étendre ses activités dans le pays.