La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax (FLSHS) accueille, du 24 octobre au 28 octobre 2022, les rencontres des sociologues francophones organisées par l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), et ceci pour la première fois en Tunisie depuis la création de l’association en 1958.

Lors d’une conférence de presse tenue le 21 courant, le président de l’unité de recherche “Etat, Culture et Mutation des sociétés” au sein de la FLSHS, Fathi Rakik, a fait savoir que plus de 100 chercheurs et chercheuses issus de 15 pays francophones participeront à ce colloque.

Plusieurs organisations de recherche seront aussi au rendez-vous, à l’instar de l’Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée (Aix-en-Provence), l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (Tunis), Centre de Tunis pour la Migration et l’Asile (Sousse) et l’Agence Universitaire de la Francophonie (nord d’Afrique).

De son côté, le SG de l’AISF, le sociologue Jean Yves Le Talec, a indiqué qu’ à travers les rencontres l’association tend à promouvoir la diversité au niveau des cultures et des méthodes de recherche en sociologie.

Les rencontres 2022 de l’AISF proposeront des ateliers scientifiques de réflexion et de débat autour des thématiques de l’environnement, du genre, de l’intégrisme, de la migration, ou encore de l’économie rentière.

A noter que l’association internationale des sociologues de langue française (AISLF) a pour objectif de stimuler les échanges internationaux au sein des espaces pluriculturels francophones. Elle compte plus de 2 400 membres originaires de plus de soixante pays (francophones ou partiellement francophones).