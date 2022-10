Depuis le début de 2022, le prix des carburants a été augmenté à 4 reprises: une augmentation de 3% en février, de 3% en mars, de 5% en avril puis de 3,9% mi-septembre, après une interruption de 5 mois. Nous cumulons ainsi une augmentation totale effective de 15,9%.

Si le rythme des augmentations devait reprendre en Mai, jusqu’à la fin d’année selon le taux d’ajustement mensuel de 3% mentionné dans le rapport sur le budget de la loi des finances 2022, nous en serons à un taux effectif de 41% d’augmentation d’ici la fin de l’année.

Depuis la signature du prêt de 2016, la Tunisie subit la pression du FMI pour lever les subventions sur les carburants, et se dirige vers la “réalité des prix” en réduisant les écarts entre le prix international et le prix à la pompe, et ce afin de préserver les équilibres budgétaires.

Mais quels serait l’impact de telles augmentations sur le citoyen ?

source: Observatoire tunisien de l’économie