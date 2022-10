Le projet ” Adventure and Outdoors Tourism Development ” (AOTD) a officiellement été lancé jeudi 20 octobre 2022 à Tunis, avec pour objectif de promouvoir le tourisme d’aventure et de plein air à Tozeur, Zaghouan, Mahdia et au Kef, mais aussi dans d’autres régions du nord-ouest.

Soutenu par le projet “Promotion du tourisme durable”, une action conjointe de l’Union européenne et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le projet AOTD est mis en œuvre par l’Adventure Travel Trade Association (ATTA), à travers l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Créer de nouveaux produits de plein air

“AOTD vise à créer des opportunités d’emplois inclusifs, notamment chez les jeunes et les femmes et à développer la chaîne de valeur du secteur du tourisme de plein air”, indique Katrin Gerhard, cheffe de composante Promotion du tourisme durable à la GIZ, lors de la cérémonie de lancement dudit projet.

Il s’agit également, a-t-elle expliqué, de créer de nouveaux produits de plein air, destinés aussi bien au marché national qu’international, et ce en partenariat avec les secteurs public et privé en Tunisie.

Selon Elyes Ben Mrad, expert technique du projet AOTD à la GIZ, vingt-cinq candidats parmi des entrepreneurs et des représentants d’associations locales ont été sélectionnés à l’issue d’un appel à projets, et en vue de développer leurs compétences.

Ces candidats bénéficieront, à partir du 27 courant, d’un coaching et d’une formation qui seront assurés par l’ATTA, une organisation internationale qui compte 30 000 opérateurs touristiques à travers le monde.

Il est question d’offrir à ces candidats une visibilité auprès d’agences de voyages et de tours opérateurs du marché national et international.

Cette deuxième phase prendra fin en mars 2023, alors que la troisième et dernière phase sera axée sur le renforcement et le développement de produits de tourisme de plein air.

Durant cette phase, douze candidats seront accompagnés durant la phase de mise en place de leurs projets, indique encore Ben Mrad.

Asseoir un tourisme inclusif et durable en Tunisie

S’exprimant, à cette occasion, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a indiqué que ce projet s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de développement du secteur touristique à l’horizon 2035, laquelle aspire à asseoir un tourisme inclusif et durable en Tunisie.

Pour Belhassine, ” le tourisme de plein air et d’aventures pourrait devenir un véritable moteur de croissance économique et de développement régional “.

La randonnée, 2e sport pratiqué en Tunisie

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a assuré que ce projet intervient au moment où les Tunisiens sont de plus en plus enclins à pratiquer la randonnée qui, selon ses dires, constitue le deuxième sport pratiqué en Tunisie après le football.

Il indique que son département œuvrera à développer des projets dans ce sens en collaboration avec le ministère du Tourisme.

Le projet Promotion du tourisme durable, dans lequel s’inscrit AOTD, ambitionne de développer et d’améliorer l’offre en matière de tourisme culturel et de tourisme de nature, en particulier à l’intérieur du pays.

Ce projet s’inscrit à son tour dans le cadre de son programme Tounes Wijhetouna, lequel est financé par l’Union européenne à hauteur de 5 millions d’euros. L’objectif ultime étant de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie.