Le Théâtre de l’Opéra de Tunis, en partenariat avec la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris (France), organise la première session des “Journées du Théâtre de l’Opéra Tunis à Paris” qui se déroulent du 18 au 24 octobre 2022 au pavillon Habib Bourguiba de la Maison de Tunisie.

Organisé par le Pôle de Théâtre et Arts scéniques et la Maison de Tunisie, cet événement vise le rayonnement et la promotion du théâtre tunisien.

Ces journées offrent un espace culturel aux étudiants de diverses nationalités, à la communauté tunisienne en France, aux Français et aux amis de la Tunisie de découvrir et interagir avec les nouvelles productions artistiques tunisiennes de niveau artistique irréprochable.

Dans ce sens, la Fondation et la Cité internationale universitaire de Paris accueillent les trois pièces théâtrales tunisiennes suivantes qui seront suivies de débat avec les équipes artistiques:

“Don Quichotte, céder le passage” de Chedly Arfaoui, le 19 octobre à 20H

“RAWAH” de Fatma Felhi et Khawla Elhadef, le 20 octobre à 20H

“Mémoire” de Slim Sanheji et Sabeh Bouzouita, le 21 Octobre à 20H.