Le groupe “Stop pollution” qui des activistes pro-environnementaux à Gabès organise un camp climat du 18 au 23 octobre 2022.

Un village écologique a d’ores et déjà été mis en place pour abrier les travaux de cette rencontre à laquelle participeront 400 activistes dans le domaine environnemental.

Plus de 50 ateliers de travail seront organisés dans ce cadre et se focaliseront sur les questions liées à l’environnement en Tunisie et dans le monde.

Ce camp se tient deux semaines avant la Conférence sur le climat (COP 27) qui aura lieu le 7 novembre prochain au Caire.

L’évènement coïncide également avec le 50e anniversaire de la création du Groupe chimique de tunisien de Gabès qui constitue, selon, les activistes pro-gouvernementaux, le principal responsable de la pollution dans la région en raison de ses activités de transformation du phosphate. Ils y déplorent la pollution de l’air et de la mer et la dégradation de la qualité de vie des habitants de l’oasis en raison du tarissement des ressources hydrauliques et les émissions de gaz toxique.

Le groupe “Stop pollution” a choisi d’organiser cette action à Ras El Ouedi à Chenini en vue de sensibiliser à l’urgence de sauver l’oasis de Gabès qui est de plus en plus menacée de disparition. Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur la tradition du “Rouhoul”, quand les habitants emménagent dans l’oasis, généralement du début du printemps jusqu’au mois d’octobre après la cueillette des dattes et des grenades.