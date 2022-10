L’opération de sensibilisation citoyenne ” clean up month “, organisée du 14 août au 4 septembre, a permis de collecter 1 185 kg de déchets légers dans le cadre des 278 interventions engagées dans les différentes régions du pays, a indiqué la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui.

Intervenant, au cours de la cérémonie de clôture de l’opération, vendredi 14 octobre 2022, Chikhaoui a ajouté que ces quantités ont été collectées par 552 personnes inscrites sur la plateforme dédiée à cet effet.

Chikhaoui a annoncé par ailleurs la possibilité d’organiser cet évènement d’une manière régulière, outre la mise en ligne d’une rubrique baptisée ” Activités clean up ” sur le site électronique du ministère.

L’objectif est de permettre à tous les individus, les bénévoles, les associations, et les entreprises d’y inscrire leurs actions toute au long de l’année.

En effet, l’opération a permis de collecter les déchets légers (plastique, papier, carton, verre et aluminium) qui échappent aux circuits officiels notamment les déchets accrochés aux arbres, arbustes et buissons le long des routes et autoroutes, dans les villes.

Cette initiative a été marquée par la participation de bénévoles à titre individuel, d’ entreprises publiques et privées, de la société civile et des associations, outre les citoyens qui ont participé aux opérations de collecte sans s’inscrire sur la plateforme dédiée à l’évènement.

Cette cérémonie de clôture a permis d’attribuer des prix symboliques aux équipes gagnantes, sélectionnées par les membres du jury composé de représentants d’institutions publiques et privées, de la société civile et des ministères intervenants, ainsi que de personnalités nationales du monde de la culture.

Ces prix sont des bicyclettes, des livres, des bons d’achat de 1 000 dinars, des produits naturels et des réservations dans des hôtels accordés par les organisateurs et partenaires de la campagne.

La coordinatrice de l’initiative, Souhir Laadhari, a mis l’accent sur l’importance de la programmation de ce genre d’initiative régulièrement tout en favorisant sa généralisation avec la participation d’un nombre plus important de bénévoles.

Elle a souligné la nécessité de poursuivre les efforts de réduction de l’utilisation du plastique et des produits à usage unique, de développer les politiques et les comportements et les méthodes de consommation et de production.