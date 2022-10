Tugende, la plate-forme fintech innovante pour le crédit et le financement d’actifs des MPME en Afrique de l’Est, a clôturé au deuxième quartier le financement par actions de pré-série B (https://bit.ly/3ConMOr) des actionnaires existants dirigés par Partech et deux nouveaux investisseurs, dont Women’s World Banking.

Les nouveaux investisseurs ajoutent à la diversité de l’actionnariat de Tugende et complètent l’expérience et les compétences qui contribuent chacune à la croissance de Tugende. Parallèlement à une récente clôture de la dette, l’investissement combiné de 10 millions USD renforce encore le bilan de Tugende, lui permettant d’augmenter la croissance du portefeuille et de répondre à une demande de crédit importante parmi les MPME, en particulier après les confinements stricts de 2020 et 2021.

Tugende continue de fournir à ces MPME un soutien avec un impact social positif primé pour ses clients et leurs bénéficiaires.

Le 25 mai 2022, Tugende a reçu le prix de l’inclusion financière (https://bit.ly/3yA8wwL) lors de la cérémonie annuelle des African Banker Awards, qui s’est tenue à Accra, au Ghana.

CJ Juhasz, directrice des investissements de Women’s World Banking Asset Management (« WAM »), déclare : « Nous sommes ravis de rejoindre le parcours de Tugende. Tugende est un chef de file dans l’atteinte et la réduction des risques des personnes et des entreprises mal desservies pour que les services financiers se développent et créent des emplois.

Women’s World Banking se consacre à l’autonomisation économique, et nous tenons particulièrement à investir à l’intersection de la mobilité et de la finance, car le potentiel d’autonomisation des individus, en particulier des femmes, est multiplié. La direction de Tugende est visionnaire, se soucie profondément de sa mission et apporte l’expérience nécessaire pour réaliser ses plans ambitieux. Nous sommes impatients de nous associer à Tugende car il stimule l’inclusion financière panafricaine et augmente le nombre de femmes servies dans son écosystème d’affaires. »

WAM investit dans des entreprises innovantes de finance inclusive sur les marchés émergents, les guidant pour capturer la part de marché substantielle des femmes financièrement mal desservies et le vivier de talents substantiel de femmes cadres et dirigeantes. Le premier fonds de WAM a été un pionnier de l’investissement d’impact axé sur le genre dans les prestataires de services financiers inclusifs. Le WWBCP II élargit la stratégie d’investissement axée sur le genre dans les prestataires de services financiers innovants, avec un mécanisme d’assistance technique dédié pour aider les entreprises du portefeuille à atteindre leurs objectifs stratégiques en matière d’inclusion des genres.

Michael Wilkerson, co-fondateur et PDG de Tugende, commente : « Tugende s’engage pour l’innovation et les partenariats qui éliminent les obstacles qui empêchent les personnes et les entreprises de construire un avenir meilleur. Avec des partenaires tels que WWB à bord, Tugende bénéficiera de l’expertise supplémentaire dans la mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité des sexes de Tugende et l’activation d’un plus grand nombre de femmes entrepreneurs dans l’écosystème de Tugende. »

L’investissement en actions de pré-série B s’appuie sur le financement par emprunt de Tugende conclu avec Cordaid Investment Management, un investisseur d’impact européen de premier plan dont le mandat est de soutenir la croissance des MPME sur le continent africain. Tugende est en train de réduire les engagements de financement de la dette existants auprès d’une variété d’investisseurs à fort impact et axés sur les MPME.

L’activité de Tugende est sortie de la crise du COVID-19 sur des bases solides et stables et est de retour sur sa trajectoire de forte croissance. Le déficit de crédit des MPME en Afrique subsaharienne s’élève à plus de USD 331 milliards, avec un déficit de USD 37 milliards rien qu’en Afrique de l’Est.

Tugende s’attaque à ce problème en utilisant le financement d’actifs, la technologie et l’analyse de données de pointe pour débloquer la croissance des entreprises informelles et formalisées. L’entreprise continue d’étendre sa présence en Ouganda et au Kenya et, en plus de son offre de base solide pour les motos-taxis, a accru son exposition à une gamme plus large d’actifs générateurs de revenus, notamment les véhicules à quatre roues, les moteurs hors-bord (moteurs de bateaux) et électroménagers, tous à usage professionnel.

Tous les paquets de financement des clients comprennent une assurance complète (produit, médicale, vie), un équipement de sécurité, une assistance continue et un profil de crédit numérique qui permet aux clients prospères et à leurs communautés de gagner de nouvelles opportunités telles que des prêts complémentaires et une assurance améliorée.

Tugende est un prêteur numérique spécialisé dans le financement d’actifs et la notation de crédit. Il a aidé plus de 55 000 clients en Ouganda et au Kenya à posséder des actifs générateurs de revenus et à établir des profils de crédit pour débloquer des opportunités supplémentaires à mesure qu’ils développent leur entreprise. Plus de 900 employés veillent à ce que l’entreprise reste le fournisseur de crédit incontournable pour les MPME et contribuent à maintenir la qualité du portefeuille et le coût du risque de Tugende, chef de file du marché.

Verdant Capital a agi en tant que conseiller financier et arrangeur de Tugende en ce qui concerne ses levées de fonds propres et d’emprunt.