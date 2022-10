Le ministère des Technologies de la Communication a attribué vendredi 19 nouveaux labels de starts-up au titre de l’édition du mois de septembre 2022, portant ainsi le nombre total des labels accordés à 773, depuis le lancement effectif du projet d’appui aux start-up et PME innovantes.

La cérémonie d’attribution de ces labels a été présidée par le ministre des Technologies et de la Communication, Nizar Ben Néji, selon un communiqué publié par le département ministériel sur sa page ” Facebook “.

La Tunisie a lancé en mars 2021, le projet des starts-up et des PME innovantes, moyennant un financement de la Banque Mondiale (BM).

initiative s’inscrit dans le cadre du programme national ” Tunisie émergente ” visant à faire du pays une plateforme interrégionale distinguée pour la mobilisation des starts-up africaines et mondiales.

Ce projet financera le fonds des Fonds, lancé à la même date moyennant 40 millions d’euros (environ 126, 8 millions de dinars) durant la première étape et devrait atteindre 200 millions d’euros (634 millions de dinars).

Ce fonds cofinancé par la Banque Mondiale et la Banque Allemande de Développement, permettra de renforcer la dynamique des starts-up à travers la création des fonds d’investissement secondaires spécialisés dans le financement des starts-up et leur accompagnement dans les différentes phases de leur croissance.

Pour mémoire, la Tunisie a décrété en avril 2018 la loi des start-up conçue comme étant un nouveau cadre juridique pour la gestion des projets innovants, ce qui a permis à de nombreux jeunes promoteurs de cristalliser leurs idées de projets.

Un décret gouvernemental n°840 de l’année 2018, datant le 11 octobre 2018, a permis aussi d’établir les conditions, les procédures, les délais d’attribution et de retrait du label de start-up et les avantages au titre des start-up, ainsi que de d’établir l’organisation, les prérogatives et les méthodes de gestion des affaires de la commission d’attribution du label de start-up.