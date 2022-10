La vice-présidente de l’association Tounissiet, Hajer Tlili, a affirmé, vendredi 14 octobre 2022, que les changements climatiques ont accentué la vulnérabilité des femmes rurales qui constituent une force vitale pour l’activité agricole et la sécurité alimentaire nationale.

Tlili a indiqué au cours d’un séminaire intitulé” la femme en milieu rural et la sécurité au sein de la société”, organisé par cette association à l’occasion de la Journée internationale de la femme rurale célébrée le 15 octobre de chaque année, que la femme rurale subit les effets négatifs des changements climatiques, tels que la baisse de la température, les inondations, les incendies et fait face à plusieurs obstacles qui affectent sa capacité à produire et à accéder aux services de santé.

Elle a déploré la régression des services de soins gratuits destinés à la femme rurale et les difficultés de déplacement aux centres de santé, rappelant que les chiffres publiés en 2018 par l’Office national de la famille et de la population (ONFP) ont révélé que 50% des femmes rurales n’utilisent pas de moyens contraceptifs et la plupart d’entre elles souffrent de cancer du sein et de l’utérus à cause de l’utilisation de produits chimiques dans l’agriculture.

“La vulnérabilité des femmes rurales aux changements climatiques compromet la sécurité alimentaire étant donné qu’elles jouent un rôle clé dans le développement économique et représentent 70 pc de la main d’œuvre dans le secteur de l’agriculture” a-t-elle signalé.

Par ailleurs, la présidente de l’association Tounissiet a déclaré que le taux le plus élevé d’analphabétisme a été enregistré chez les femmes et filles rurales, en raison de l’absence d’incitation à l’enseignement, d’espaces éducatifs et de centres d’enseignements pour adultes, outre les difficultés liées au transport.

Elle a souligné l’importance de promouvoir les programmes d’alphabétisation et de sensibilisation destinés aux femmes rurales leur permettant la création de projets agricoles.