En collaboration avec l’ambassade et le consulat général de Tunisie à Milan et Assindustria Veneto Centro, le bureau de FIPA-Tunisia à Milan a organisé, le 12 octobre 2022, une journée économique sur les « avantages en Tunisie et les opportunités offertes aux investisseurs italiens ».

Cette rencontre a enregistré la présence de Salim Cherif, chargé d’affaires au consulat général de Tunisie à Milan, et Alessandra Polin, déléguée de l’internationalisation d’Assindustria Venetocentro.

La rencontre a porté sur la présentation des axes de la coopération économique tuniso-italienne ainsi que la mise en lumière des opportunités d’investissement en Tunisie pour les entreprises italiennes tout en mettant l’accent sur l’importance du pays comme étant plateforme intéressante pour les entreprises souhaitant pénétrer de nouveaux marchés en Afrique.

Elle a aussi permis de montrer l’appui financier aux investissements en Tunisie à travers la présentation des outils de Finest SpA.

Pour intervenir, la FIPA a fait appel à Mourad Fradi, président de la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie ; Bilel Dardouri, représentant de FIPA-Tunisia à Milan ; Anis Basti, représentant du CEPEX pour l’Italie ; Eros Goi, CEO de FINEST SPA ; Chaouki Fria, PDG du Parc des activités économiques à Zarzis ; et Giovanni Cariolato, fondateur & CEO de GDS Global Display Solutions