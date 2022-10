Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle participe à la 2e édition du Salon international de l’aéronautique et de la défense, qui se tient du 12 au 16 octobre 2022 à l’aéroport Hammamet-Enfidha.

A travers cette participation, le ministère vise à faire connaître les prestations fournies au public par ses différentes structures, d’encourager les investisseurs tunisiens et étrangers à la réalisation d’unités industrielles dans ce secteur en Tunisie, et de permettre aux cadres et formateurs de prendre connaissance des technologies de pointe et de renforcer la coopération en matière de formation professionnelle.

Le ministère de l’Emploi contribue aux activités dudit Salon à travers un exposé sur l’ensemble de ses prestations et des vidéos documentaires pour présenter le secteur de la formation professionnelle et les divers services fournis en matière d’appui à l’employabilité, qui seront diffusés dans le stand réservé au ministère.

Des offres de formation dans l’industrie aéronautique seront présentées à cette occasion, par l’Agence tunisienne de formation professionnelle (ATFP) pour mieux préparer les compétences dans ce domaine, alors que le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle (CNFCPP) donnera un aperçu des prestations fournies aux entreprises économiques pour identifier les besoins en formation et l’élaboration des plans de formation et de financement des sessions de formation continue au profit des professionnels.

Par ailleurs, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a indiqué dans une allocution prononcée à l’inauguration de ce Salon que l’aéronautique est un secteur vital à haute capacité de développement et d’employabilité, soulignant que le gouvernement tunisien a misé sur la promotion des investissements dans ce secteur à travers l’échange des expériences avec les pays frères et amis.

A noter qu’environ 110 entreprises de 40 pays exposent à ce Salon, ainsi que plusieurs délégations militaires présidées par les chefs des armées de l’air africaines et des représentants de l’armée de l’air de pays étrangers.