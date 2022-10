Le taux de pénétration de l’assurance dans l’activité économique tunisienne s’est établi, au cours de l’année 2021, autour de 2,5%, selon le rapport annuel du Comité général des assurances (CGA) pour l’année 2021.

Ce taux est toujours en dessous des niveaux enregistrés dans des pays émergents; 4% au Maroc, 12,2% en Afrique du Sud, 11,7% aux Etats-Unis, 11,1 au Royaume-Uni, et 9,5% en France, ainsi que de la moyenne mondiale qui est passée de 7,4% en 2020 puis à 7% en 2021, analyse le CGA.

Le chiffre d’affaires global du marché des assurances, compte tenu de la Société tunisienne de réassurance “TUNIS-RE” a atteint plus que 2,996 milliards de dinars, soit une croissance de 9,8% par rapport à l’année 2020.

Le rapport indique que les primes totales émises en 2021 ont enregistré une croissance significative de 10,2% contre 6,5% l’année précédente et un taux moyen enregistré au cours des cinq dernières années (2017-2021) qui est de l’ordre de 8%.

Quant à la société “TUNIS-RE”, son chiffre d’affaires a enregistré une hausse de 3,1%, contre une baisse d’environ 2,3% au cours de l’année écoulée, dépassant ainsi 163 MDT contre 158 MDT en 2020 .

” Cette amélioration relative s’explique principalement par le succès de la société à surmonter les contrecoups de la pandémie de “Covid-19″, qui a considérablement affecté le niveau des primes acceptées qui ont enregistré une baisse importante notamment au titre des conventions facultatives, pour chacune de deux branches de l’assurance transport (Corps d’avions et de navires ainsi que les facultés) et de l’assurance de l’ingénierie et de la construction ” selon le rapport du CGA.

Par ailleurs, la part de la catégorie d’assurance vie et capitalisation n’a cessé de s’améliorer durant toutes ces dernières années, en dépit de son rythme limité, pour atteindre 25,5% , en 2021, contre 24,3% en 2020 (23,2% en 2019, 22,5% en 2018 et 21,2% en 2017). Cependant, elle reste encore modeste par rapport à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 43,7% en 2021.

Pour la part de l’assurance non-vie, elle est restée élevée, de l’ordre de 74,5% contre 75,7% en 2020, et une moyenne mondiale de 56,3% en 2021.

En ce qui concerne les indemnisations, elles ont enregistré , en 2021, une augmentation remarquable de 21,3% par rapport à une baisse exceptionnelle de 5,1% à la fin de l’année dernière, totalisant 1,636 milliard de dinars contre 1,348 milliard de dinars en 2020.

Selon le rapport annuel du Comité général des assurances pour l’année 2021, la part de la Tunisie dans le marché mondial de l’assurance est encore faible comparativement à d’autres pays émergents, puisqu’elle n’a pas franchi 0,014%, contre 0,08% au Maroc, 0,04% en Egypte, 0,18% aux Emirats arabes unis, 0,15% en Turquie et 0,16% en Arabie Saoudite.

Cette part est également encore très faible par rapport aux pays développés, soit 39,6% aux Etats-Unis, 5,9% au Japon, 5,8% au Royaume-Uni et 4,3% en France.

24 compagnies d’assurance résidentes et 8 off-shore

A la fin de l’année 2021, le marché tunisien des assurances comptait 24 compagnies résidentes – compte tenu de deux nouvelles compagnies agréées en 2020 et spécialisées en assurance-vie et capitalisation. Pour les sociétés non résidentes (Off-shore), le rapport fait savoir que 8 compagnies off-shore sont installées en Tunisie, à savoir 5 succursales et 3 bureaux de représentation des sociétés d’assurance et de réassurance de non-résidents.