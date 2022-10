La start-up Labélisée « Startup Act » en Décembre 2021 bien plus qu’une agence digitale, Digibrain Agency est un label qui accompagne ses clients à la quête d’innovation. Cela s’inscrit dans une démarche de transformation digitale par le développement de solutions.

Une capacité à imaginer des contenus à valeur didactique et créative, une propension à mélanger les cultures et les talents dans un esprit de “laboratoire d’idées”.

Aujourd’hui, le trio de fondateurs de Digibrain Agency, experts en développement web et mobile et en marketing digital présentera aux marques et aux retailers en Tunisie un nouveau levier, le « live shopping » à travers la plateforme Livestore qui sera dévoilée prochainement au grand public.

Livestore est la première plateforme qui propose une solution d’animation commerciale digitale “LIVE-SHOPPING”.

Qu’est-ce que le live-shopping ?

Le live shopping est un nouveau format de vente et de communication e-commerce, hérité d’une formule hybride entre le live streaming et le téléachat.

C’est la combinaison du shopping et du divertissement qui permet d’enrichir l’expérience digitale des shoppers .

L’expérience : la marque diffuse un live pour faire une démonstration de produit, ou présenter une offre, tout en répondant aux questions du tchat. En parallèle, pendant la présentation, les spectateurs peuvent acheter instantanément les produits depuis la vidéo.

Un canal de vente « promoteur »

La valeur du live shopping réside dans sa capacité à retenir l’attention du spectateur, à engager l’audience par des interactions sociales (likes, commentaires, concours, quizz…), et bien sûr à accélérer le taux de transformation grâce à l’achat instantané via le live.

Selon le cabinet Mckinsey les entreprises signalent des taux de conversion approchant les 30%, grâce au live shopping soit, jusqu’à X10 plus que dans le commerce électronique conventionnel.

Le live shopping permet aux marques de créer une relation forte avec leurs clients en leur proposant une expérience unique et bien plus divertissante que les canaux de vente traditionnels.

En effet, vous pouvez adopter une approche plus ludique via ce canal en sélectionnant des thématiques spécifiques, des produits à mettre en avant tout en démontrant leurs utilisations, des présentateurs variés et des influenceurs ou des experts.

LIVESTORE :

La plateforme met à disposition une multitude de fonctionnalités (multidiffusion, replay, fiche produit dynamique,… ) Et permettra aux marques de créer leurs univers à travers les brand places et d’être plus proche de leurs clients grâce à un format dynamique et interactif.

