Les festivités de la deuxième édition du Salon international de l’aéronautique et de la défense ont démarré le 12 octobre et se poursuivront jusqu’au 16 courant, à l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet (gouvernorat de Sousse), en présence de hauts responsables militaires des forces armées d’une quarantaine de pays.

Les festivités du Salon international ont commencé par une parade aérienne, suivie d’un show assuré par des avions de chasse de l’armée saoudienne et des parachutistes atterrissant sur le sol de l’aéroport portant le drapeau national.

Le chef du bureau d’organisation, de planification et d’études de l’armée de l’air tunisienne, le général de brigade, Mohamed Hajjam, cité par la TAP, a indiqué que cette exposition internationale, que la Tunisie accueille dans sa deuxième édition, attire environ 110 entreprises exposantes de 50 pays ainsi que des délégations militaires conduites par les chefs d’état-major de l’armée de l’air pour un certain nombre de pays africains et d’autres pays.

Il a ajouté que cette exposition internationale comprend plus de 55 avions et drones livrés par de grandes entreprises du secteur, telles qu’Airbus, Turkish Airlines, Embraer, Bell Helicopter, Textron et Lockheed Martin.

L’objectif de ce Salon est de dynamiser l’économie, d’ouvrir de nouveaux horizons aux investissements étrangers, mais aussi d’encourager le tourisme tunisien.

Pour la réussite de cet évènement d’envergure, les organisateurs ont organisé, le 11 courant, un colloque scientifique sous l’égide du ministère de la Défense nationale, ayant porté sur les sciences de l’aéronautique et de la défense, les drones et les systèmes anti-drones ainsi que les perspectives offertes par l’intelligence artificielle appliquée dans les secteurs de la sécurité et de la défense en Afrique.

Ce colloque s’inscrit, explique-t-il, dans une perspective d’échange des expertises et d’examen des défis et des enjeux sécuritaires au double plan national et régional, et de développer la coopération multilatérale dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense.

Le Salon international ouvre ses portes les 12 et 14 octobre exclusivement aux professionnels, une occasion idoine pour assister à des conférences et s’informer de toutes les évolutions et nouveautés du secteur, notamment lié à l’industrie aéronautique, la défense aérienne, les drones, les systèmes anti-drones, la cybersécurité de l’aviation et la défense aérienne et les données d’intelligence artificielle.

Les 15 et 16 octobre, le salon sera ouvert au grand et large public. Une occasion pour découvrir les parades aériennes internationales, statiques et dynamiques, et assister aux incroyables spectacles aériens qui vont ornementer le ciel de l’aéroport d’Enfidha.

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmiche, a souligné, lors d’une conférence de presse tenue, mercredi, à l’aéroport international d’Enfidha Hammamet, le souci du ministère d’être au fait des diverses évolutions technologiques et techniques liées aux équipements militaires, en coopération avec les pays amis, selon les capacités disponibles du pays afin de renforcer ses flottes terrestres, maritimes et aériennes.

Ont assisté à l’ouverture du salon international, le ministre de la Défense nationale Imed Memmiche, le ministre du Transport, Rabii Mjidi, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, ainsi qu’un groupe de hauts fonctionnaires de l’institution militaire.