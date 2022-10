Un nouvel espace culturel pour femmes baptisé “Aswat sur le toit” lancé par l’association “Asswat Nissa” sera inauguré le 14 octobre 2022 au centre-ville de Tunis.

Cet espace culturel sera ouvert à tous les artistes intéressés par les questions relatives aux droits de la femme et les droits de l’Homme, qui auront la possibilité de présenter leur œuvres devant le public, selon un communiqué publié mercredi par l’Association Asswat Nissa.

Les spectacles programmés tout au long de l’année dans cet espace permettront de faire la lumière sur le rôle de l’art dans la sensibilisation et la défense des droits de l’Homme et la lutte contre les images stéréotypés des femmes et des hommes.