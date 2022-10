Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, ont eu une réunion par visioconférence avec les chefs des missions diplomatiques et consulaires des pays arabes, d’Afrique et d’Asie sur les préparatifs des législatives à l’étranger, prévues les 15, 16 et 17 décembre 2022.

Cité dans un communiqué du ministère publié mercredi 12 octobre, Jerandi a mis en avant l’importance de cette échéance nationale, appelant les chefs des missions diplomatiques et consulaires à tout mettre en oeuvre pour faire réussir ces élections.

Il a souligné la disposition totale du ministère et de ses missions à garantir à la communauté tunisienne à l’étranger les meilleures conditions de participation aux législatives.

De son côté, Bouasker a salué les efforts déployés par le ministère des Affaires étrangères pour appuyer les efforts de l’ISIE en vue de faire réussir les prochaines échéances électorales, soulignant la nécessité de garantir une participation massive de la communauté tunisienne à l’étranger.

Pour leur part, les chefs des missions ont fait état d’un bon démarrage des préparatifs pour les législatives à l’étranger, en coordination avec le département des Affaires étrangères et les services de l’ISIE, indique le communiqué.