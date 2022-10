Huawei Consumer Business Group (BG) annonce le lancement du nouveau smartphone puissant, le HUAWEI nova Y90, un produit plus avancé et surtout plus raffiné, et qui apporte aux jeunes utilisateurs un autre choix à la fois chic et high-tech.

Afin de découvrir le produit à J-2 de son lancement commercial, Huawei CBG Tunisie a organisé une journée portes ouvertes pour les médias tunisiens dans le Huawei Experience Store Lac 1. Les journalistes tunisiens ont touché, manipulé et essayé le nouveau HUAWEI nova Y90, en présence de l’équipe Huawei, dans le plus grand magasin Huawei de Tunisie.

Premières impressions : le HUAWEI nova Y90 apporte de nombreuses améliorations, entre autres un écran HUAWEI Edgeless FullView de 6,7 pouces pour une visionnage immersive, une autonomie de batterie améliorée grâce à une grande batterie de 5000 mAh et une solution HUAWEI SuperCharge de 40 W, ainsi qu’une grande capacité de stockage améliorée de 128 Go mise à niveau.

HUAWEI nova Y90 est également équipé d’une triple caméra AI arrière de 50 MP qui prend en charge des fonctionnalités innovantes telles que le mode Super Night, la vidéo à double vue avant/arrière et l’AI Snapshot, offrant aux utilisateurs une excellente expérience d’imagerie.

“Avec le lancement du HUAWEI nova Y90, Huawei offre aux jeunes utilisateurs tunisiens d’excellentes expériences d’utilisation », déclare Kelvin Zhang, Country manager de Huawei CBG Tunisie. “Nous sommes heureux aujourd’hui de présenter notre nouveau smartphone HUAWEI nova Y90 aux médias tunisiens avant quelques jours du lancement commercial. Grâce à de puissantes mises à jour matérielles et à l’intégration du système d’exploitation, le HUAWEI nova Y90 est doté d’un écran 6,7 pouces pour une visionnage immersive, une grande batterie de 5000 mAh et une solution HUAWEI SuperCharge de 40 W, sans oublier la grande capacité de stockage améliorée de 128 Go mise à niveau et la triple caméra AI arrière de 50MP.”

HUAWEI nova Y90 – est disponible en trois couleurs : Vert Emeraude, Noir Nuit et Bleu Cristal. Il sera disponible en Tunisie à partir du jeudi 13 octobre sur le site officiel de Huawei et chez les revendeurs agréés.