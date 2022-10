inDrive est basée à Mountain View, en Californie, et exploite des hubs régionaux en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les pays de la CEI (Communauté des Etats indépendants), et emploie plus de 2 000 personnes.

Début 2021, inDrive a obtenu le statut de licorne après avoir conclu un tour de table de 140 millions de dollars avec Insight Partners, General Catalyst et Bond Capital, ce qui a valorisé la société à 1,23 milliard de dollars.

Lancé en 2012, en réponse à la tarification injuste des services de taxi à Yakutsk, inDriver est devenu un service comptant plus de 4 millions de transactions quotidiennes d’utilisateurs dans le monde.

inDrive est l’un des services de transport en ligne dont la croissance est la plus rapide au monde. Ses services sont disponibles dans plus de 700 villes dans 47 pays du monde entier. L’application se classe au deuxième rang mondial des services de transport en termes d’installations mensuelles sur Play Store et App Store, avec un total de plus de 150 millions de téléchargements.

Mais, il y a d’autres services, notamment le transport interurbain, le fret et les marchandises ainsi que des services de livraison sur différents marchés d’exploitation.

Évoluant au fil des années, inDriver est devenu un marché pour les services urbains, où les utilisateurs peuvent rechercher des emplois, postuler à des services ménagers, réserver des voyages à longue distance, des livraisons et des services de fret.

Parallèlement à l’amélioration continue de son offre existante, l’entreprise se lancera dans de nouveaux segments stratégiques – la technologie financière, la livraison de nourriture, le commerce électronique, ainsi que le déploiement de programmes de développement à but non lucratif à grande échelle.

inDriver se rebaptise pour devenir inDrive

Elle se transformant donc en un groupe d’entreprises et de programmes de développement à but non lucratif, dont l’objectif primordial est de fournir du confort et de la commodité au secteur du transport de passagers. Mais également à d’autres marchés où les transactions directes sont réalisables à des prix équitables.

La nouvelle marque maintient sa continuité tout en reflétant la mission et les valeurs réinventées de l’entreprise.

« inDriver est à l’origine l’abréviation d’Independent Drivers, un groupe sur les réseaux sociaux. inDrive est l’abréviation d’Inner Drive, qui symbolise la force intérieure et le dynamisme exprimés dans la mission de l’entreprise, qui consiste à combattre l’injustice.

Le rebranding ne consiste pas seulement en des changements externes, elle consiste également en la définition de nouvelles significations et de nouveaux objectifs, en repensant la mission de l’entreprise et son ADN », a déclaré Noha Ammar, responsable marketing pour inDrive.

Noha a ajouté dans le communiqué de presse : « Chez inDrive, nous pensons qu’il est essentiel d’avoir une signification intangible forte pour que notre équipe reste inspirée et pour favoriser le lien émotionnel entre les utilisateurs et la marque ».

inDrive a l’intention d’identifier les marchés et les domaines de vie caractérisés par des conditions injustes et non transparentes, et de proposer des modèles commerciaux alternatifs, en les mettant à l’échelle de l’ensemble de son réseau.

Cela s’applique aux marchés où le prix est déterminé par des algorithmes complexes et des systèmes non transparents, ce qui le rend essentiellement inéquitable. Nous pensons qu’un prix négocié directement par les utilisateurs est le bon prix. Notre mission est de fournir des opportunités de prix équitables à autant de personnes possibles dans différents pays du monde.

Fidèle à sa mission, l’entreprise et ses actionnaires alloueront davantage de ressources à des projets à but non lucratif dans les domaines de l’informatique, de l’éducation, de la sécurité environnementale, de la santé, de l’art et du sport.

L’entreprise a lancé et exploité avec succès de tels programmes, notamment BeginIT, un projet social et éducatif qui offre aux orphelins et aux enfants issus de familles à faibles revenus une formation initiale en informatique.

Au fil du temps, le nombre et l’ampleur de ces projets augmentent, dans la mesure où nous nous efforçons de fournir un accès équitable aux services, à l’éducation et aux autres opportunités de croissance et de développement.