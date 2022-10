Une convention cadre a été signée entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et la Caisse tunisienne d’assurances mutuelles agricoles (CTAMA), dans l’objectif d’assurer la participation des femmes actives dans le domaine agricole aux foires et salons, a fait savoir le ministère.

Signée lundi 10 octobre 2022, cette convention s’inscrit dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes actives dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche mis en œuvre par le ministère de l’agriculture.

Elle vise à permettre à ces femmes de mieux commercialiser leurs productions en assurant leur participation aux manifestations, foires et salons organisés par le ministère à l’échelle centrale et régionale.

Le programme d’autonomisation économique des femmes actives dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche vise à améliorer l’employabilité des femmes en milieu rural, à assurer leur autonomie économique, à réunir les conditions nécessaires pour la viabilité et la pérennisation des projets, à favoriser une meilleure maitrise des chaines de valeurs et à renforcer la promotion des créneaux de production innovants et porteurs.