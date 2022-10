Flat6Labs, la principale société de capital-risque d’amorçage de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, a organisé le 3ème Hub Day du projet Ignite Tunisia. Un événement regroupant des représentants de l’écosystème entrepreneurial, des bailleurs de fonds, des investisseurs ainsi que des médias venus pour découvrir les programmes d’accompagnement présentés par des structures venant de différentes régions de la Tunisie de Bizerte à Médenine passant par Tunis, Nabeul et Monastir.

Lors de son mot d’ouverture, Walid Triki, General Manager de Flat6Labs a affirmé que : “ Nous sommes très fiers de contribuer au développement de l’écosystème entrepreneurial directement et indirectement à travers l’appui des structures d’accompagnement et de contribuer à la réalisation des rêves des jeunes talents dans les différentes régions de la Tunisie”.

Durant 4 mois, les représentants de ces 6 structures ont bénéficié de sessions de coaching et de mentorat couvrant plusieurs domaines avec des experts nationaux et internationaux mobilisés pour les soutenir, en ligne ou en présentiel. Toujours dans l’optique de booster les écosystèmes régionaux, des programmes d’accompagnement ont été mis en place en prenant en compte la diversité des différentes communautés.

A rappeler que l’initiative Ignite Tunisia est un programme de Flat6Labs, soutenu par Innov’i – EU4Innovation, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France visant à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat tunisien.

Flat6Labs est la principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA. Elle gère actuellement les programmes de démarrage les plus réputés de la région. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie, permettant ainsi à des milliers d’entrepreneurs passionnés de réaliser leurs ambitions audacieuses et de devenir finalement leurs cofondateurs institutionnels.

Flat6Labs gère plusieurs fonds d’amorçage dont le total des actifs sous gestion dépasse 85 millions de dollars. Plus de 25 institutions de premier plan ont investi dans les fonds gérés par Flat6Labs, car elles croient en cette catégorie d’actifs et en l’expérience de Flat6Labs en tant que leader du marché. Flat6Labs propose une large gamme de tickets d’investissement allant de 50 000 à 500 000 dollars, soutenant les startups dans leurs premiers pas, de la phase de pré-amorçage jusqu’à la phase de pré-série A. Parallèlement aux investissements, les programmes d’accompagnement de Flat6Labs, mis en place pour répondre spécifiquement aux besoins des entrepreneurs innovateurs, les aident à accélérer leur croissance en leur offrant une multitude de services de soutien, en leur proposant différentes opportunités et en les connectant à un réseau étendu de centaines de mentors, d’investisseurs et d’entreprises.

Lancé et basé au Caire depuis 2011, Flat6Labs compte plusieurs bureaux dans la région, et prévoit de s’étendre à d’autres marchés émergents.